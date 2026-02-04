Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Ein Einfamilienhaus am Kornblumenweg in Beckum-Neubeckum ist am Dienstag (03.02.2026) das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen.

Zwischen 18.05 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sie sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell