Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Ein Einfamilienhaus am Kornblumenweg in Beckum-Neubeckum ist am Dienstag (03.02.2026) das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen.

Zwischen 18.05 Uhr und 19.45 Uhr verschafften sie sich über eine Terrassentüre gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

