Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Kreis Warendorf. Öffentlichkeitsfahndung nach Raub/Überfall auf Supermarkt - Wer erkennt den Mann auf den Bildern? Ergänzung zur Pressemitteilung vom 21.01.2026

Warendorf (ots)

Wie bereits berichtet hat am Dienstag (20.01.2026, 21.55 Uhr) ein unbekannter männlicher Täter einen Supermarkt an der Straße Nordtor in Sendenhorst überfallen.

Der Täter betrat den Supermarkt und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Er forderte Geld und flüchtete anschließend samt Beute in unbekannte Richtung. Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter bereits zuvor in dem Supermarkt einkaufen war, Zeugen erkannten ihn wieder.

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann auf den Fotos geben, kennt seinen Namen oder hat andere Hinweise zu diesem Überfall?

https://polizei.nrw/fahndung/193931

Er wird wie folgt beschrieben:

1.75 bis 1.85 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Sportschuhe, helle Hose, schwarze Jacke, dunkle Haare, schlanke Statur.

Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell