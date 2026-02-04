Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Diebstähle von Baustellengeräten

Warendorf (ots)

Mehrere Baustellengeräte sind diese Woche in Telgte gestohlen worden.

Zwischen Montag (02.02.2026, 17.00 Uhr) und Dienstag (03.02.2026, 07.00 Uhr) machten sich Unbekannte an einem Lkw zu schaffen. Gewaltsam gelangten sie ins Innere des Fahrzeugs an der Straße Hasenkamp und stahlen mehrere Baustellengeräte. Unter anderem Bohrmaschinen und Sägen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zwischen Montag (02.02.2026, 18.00 Uhr) und Dienstag (03.02.2026, 07.00 Uhr) stahlen unbekannte Täter zudem eine Vibrationsstampfe von einer Ladefläche eines Baustellenfahrzeugs an der Robert-Koch-Straße.

Hinweise zu den Diebstählen, den Tätern und dem Verbleib der Beute nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

