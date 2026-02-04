POL-WAF: Telgte. Einbruch in Discounter

Polizei Warendorf

Drei Unbekannte sind am Dienstag (03.02.2026) in einen Discounter an der Straße Orkotten in Telgte eingebrochen.

Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr versuchten sie sich zunächst Zugang zu einem Lagerraum zu verschaffen. Als der Versuch misslang, machte sich ein Täter an einer Bürotür zu schaffen und gelangte gewaltsam rein.

Anschließend flüchteten die drei ohne Beute.

Zwei der Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, osteuropäisch, 35 bis 45 Jahre alt, circa 1.60 Meter groß, schmächtige Statur, weiße Haare, Mütze, heller Bart, Brille mit dünnem Gestell und runder Fassung, Jacke (oben blau, unten grau), blaue Jeans, sprach gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent.

2. männlich, osteuropäisch, 40 bis 45 Jahre alt, circa 1.85 Meter groß, kräftigere Statur, breiter Mund mit vielen sehr schlechten Zähnen, schwarze Fleecejacke, blaue Jeans, gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

