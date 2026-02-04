PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbruch in Discounter

Warendorf (ots)

Drei Unbekannte sind am Dienstag (03.02.2026) in einen Discounter an der Straße Orkotten in Telgte eingebrochen.

Zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr versuchten sie sich zunächst Zugang zu einem Lagerraum zu verschaffen. Als der Versuch misslang, machte sich ein Täter an einer Bürotür zu schaffen und gelangte gewaltsam rein.

Anschließend flüchteten die drei ohne Beute.

Zwei der Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, osteuropäisch, 35 bis 45 Jahre alt, circa 1.60 Meter groß, schmächtige Statur, weiße Haare, Mütze, heller Bart, Brille mit dünnem Gestell und runder Fassung, Jacke (oben blau, unten grau), blaue Jeans, sprach gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent.

2. männlich, osteuropäisch, 40 bis 45 Jahre alt, circa 1.85 Meter groß, kräftigere Statur, breiter Mund mit vielen sehr schlechten Zähnen, schwarze Fleecejacke, blaue Jeans, gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 07:36

    POL-WAF: Ahlen. Mercedes angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat Anfang der Woche einen schwarzen Mercedes Benz C 180 in Ahlen angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen Sonntag (01.02.2026, 10.00 Uhr) und Montag (02.02.2026, 09.00 Uhr) auf dem Parkplatz Industriestraße und wurde vorne rechts beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass ein grünes Fahrzeug beteiligt gewesen sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:08

    POL-WAF: Beckum. Nach Parkschaden geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Montag (02.02.2026) kam es in Beckum in der Zeit zwischen 08.45 Uhr und 15.00 Uhr zu einem Parkschaden auf dem Parkplatz vor einem Geldinstitut in der Südstraße. Ein Unbekannter fuhr in dem Zeitraum gegen einen schwarzen 2er BMW und beschädigte ihn linksseitig. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren