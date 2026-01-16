Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 17:30 Uhr des 15.01.2026 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Großer Hager in Haselünne.

Der Täter betrat das Wohnhaus und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob und in welchem Umfang Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang ebenfalls nicht fest.

Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, sich unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell