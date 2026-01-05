Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Airbag aus Pkw gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Althengstett (ots)

Bislang unbekannte Täter haben über das Wochenende aus einem in einer Tiefgarage abgestellten Pkw einen Airbag entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte unbekannte Täterschaft zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 7:30 Uhr, in einer Tiefgarage in der Straße Am Hirschgarten einen geparkten Pkw aufzubrechen. Als dies nicht gelang, schlug sie an einem anderen Pkw eine Scheibe ein und entwendete einen Airbag. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Althengstett hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell