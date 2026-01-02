PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pforzheim - Neuer Leiter des Kriminalkommissariats Pforzheim

Pforzheim (ots)

In seiner neuen Funktion als Leiter des Kriminalkommissariats Pforzheim tritt Kriminaldirektor Frederik Hollstein am 1. Januar offiziell seinen Dienst an.

Der 43-jährige Kriminaldirektor ist kein unbekanntes Gesicht bei der Kriminalpolizei des Präsidiums Pforzheim. Vor einigen Jahren leitete er die Kriminalinspektion 7, zu welcher unter anderem der Kriminaldauerdienst und die Fahndung gehört. Er kehrt zurück mit einem breiteren Erfahrungsschatz und freut sich auf die neuen Herausforderungen. Seine letzte Station war das Innenministerium, Landespolizeipräsidium Sachbereich Digitalisierung und Technik. Hier befasste er sich mit einem Themengebiet, welches manche eher meiden. Für ihn genau das Richtige, Neues ausprobieren, Systeme hinterfragen und zielgerichtete Lösungen suchen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriminalkommissariats freuen sich auf ihren neuen Vorgesetzten und die zukünftige Zusammenarbeit.

Kriminaldirektor Frederik Hollstein ist verheiratet, Vater zweier Töchter, gewohnt ruhig im Auftreten und mit klarem Blick für das Wesentliche. Wenn er über moderne Polizeiarbeit spricht, dann nicht theoretisch, sondern aus der Praxis und aus der Perspektive eines Polizeibeamten, der strategische und operative Arbeit gleichermaßen kennt. Bereits im Alter von 17 Jahren wurde er bei der Polizei Baden-Württemberg eingestellt, hat sich durch alle Laufbahngruppen gearbeitet und über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt.

Mit Freude nimmt er die Herausforderung an, das drittgrößten Kriminalkommissariat im Land zu leiten. Dieses ist zuständig für die mittlere und schwere Kriminalität im Stadtkreis Pforzheim und dem Enzkreis. Er übernimmt den Staffelstab vom Ersten Kriminalhauptkommissar Dirk Laih, welcher die Dienstgeschäfte mit großem Engagement in den zurückliegenden Monaten kommissarisch geführt hat.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

