Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Einbrecher unterwegs - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Tiefenbronn (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24.12.2025, 09:45 Uhr und Dienstag, 30.12.2025, 12:05 Uhr haben unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bohrten die Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu einem derzeit unbewohnten Wohngebäude in der Mühlhausener Straße in Lehningen. Das Anwesen wurde über mehrere Stockwerke durchwühlt. Ob und was genau sie entwendet haben, sowie die Höhe des möglichen Schadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell