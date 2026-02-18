Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrerin flüchtet

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 17.02.2026, ist ein 22-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mecklenheidestraße / Stelinger Straße in Hannover-Stöcken leicht verletzt worden. Die beteiligte Autofahrerin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 22-Jährige aus Hannover gegen 22:05 Uhr mit einem E-Scooter den Radfahrstreifen im Kreuzungsbereich in Richtung Schulenburger Landstraße. Die bislang unbekannte Fahrerin eines grauen Audi, vermutlich ein Modell TT, befuhr die Mecklenheidestraße aus Richtung Schulenburger Landstraße in Richtung Westschnellweg und bog nach rechts auf die Stelinger Straße ab. Im Bereich des rot markierten Radfahrstreifens bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, wobei das Heck in den Radfahrstreifen ragte. Der 22-Jährige versuchte, dem Pkw nach rechts auszuweichen, prallte dabei mit dem linken Knie gegen die hintere linke Fahrzeugecke und stürzte. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt anschließend in Richtung Schwarze Heide fort. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. /trim, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell