Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Davenstedt: Zeugen nach Brand in einem Kulturverein gesucht

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 10.02.2026, ist ein Gebäude am Davenstedter Markt aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Im Verlauf der Brandentwicklung ist auch die Inneneinrichtung beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Brandhergang oder verdächtigen Personen machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover meldete eine Zeugin gegen 05:00 Uhr einen Brand im Kulturverein an der Adresse "Davenstedter Markt". Sofort alarmierte Rettungs- und Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Im Rahmen der Brandortaufnahme stellten Polizeikräfte fest, dass ein Fenster des Gebäudes in Brand geraten war. Das Feuer griff schließlich auf die Inneneinrichtung über. Durch das rechtzeitige Bemerken des Feuers und die schnelle Löschung kam es zu keinem weiteren Gebäudeschaden. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst Hannover sicherte vor Ort Spuren.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 200.000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet und die Ermittlungen zur genauen Brandursache und dem/ der noch unbekannten Täter/ Täterin übernommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 0511-109 5555 melden./ pol, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell