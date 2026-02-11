Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Freitag (06.02.) befährt, gegen 13:05 Uhr, ein 19-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrzeug die linke zweier Rechtsabbiegerspuren der Viersener Straße in Neuss und beabsichtigt in die Kaarster Straße einzubiegen. Als der Düsseldorfer an der Ampel hält, kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, welches ebenfalls vor ihm an der Ampel anhielt und nach ersten Erkenntnissen aus unbekannten Gründen rückwärtsfuhr. Nach einem kurzen Gespräch entfernt sich der unbekannte Mann mit seinem Fahrzeug.

Daraufhin konnte der Düsseldorfer den flüchtigen Fahrzeugführer auf der Kaarster Straße einholen und stieg aus. Der unbekannte Mann setze sein Fahrzeug jedoch zurück und kollidierte dabei mit dem Pkw einer 77-jährigen Kaarsterin. Bei der Weiterfahrt des Unbekannten kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 19-Jährigen, welcher dabei ein Stück mitgeschliffen wurde. Der Düsseldorfer wurde leicht verletzt und der unbekannte Mann setzte seine Fahrt in Richtung Venloer Straße fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

