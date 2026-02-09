PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 31 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Kreisgebiet gekommen.

In Neuss schlugen mutmaßliche Einbrecher elfmal zu. In Grevenbroich und Dormagen verzeichnete die Polizei jeweils sechs Taten. In Kaarst kam es zu vier Taten und in Korschenbroich zu drei. Meerbusch verzeichnete eine Tat.

Einbrecher nutzen gezielt den Schutz der frühen Dunkelheit, um in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Die Polizei ermittelt in jedem Fall, ruft aber auch die Bevölkerung auf, bei der Einbruchsbekämpfung mitzuwirken. Zum einen hilft erwiesenermaßen eine aufmerksame Nachbarschaft: Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte sofort den Notruf wählen und mögliche Details - Zahl der Verdächtigen, Personenbeschreibung, Fluchtwege und -fahrzeuge - übermitteln.

Außerdem können Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Polizei bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:49

    POL-NE: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - 14-Jähriger verletzt

    Dormagen (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag, 5. Februar, an einem Unfall beteiligt war. Der Autofahrer war nach aktuellem Kenntnisstand gegen 18 Uhr auf der Weilerstraße aus Richtung Heinrich-Meising-Straße kommend unterwegs. Auf Höhe einer Engstelle missachtete er offenbar den Vorrang eines 14-Jährigen, der die Straße auf einem E-Scooter in die ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 11:04

    POL-NE: Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

    Grevenbroich (ots) - Am 07.02.2026, um 09:00 Uhr, erhielten die Polizei und die Rettungsleitstelle Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 28jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW BMW die Landstraße 116 aus Richtung Frimmersdorf in Richtung Grevenbroich. Kurz hinter der Einmündung zur K 22 fuhr dieser auf einen mit 4 Personen besetzten PKW Dacia auf, der aus ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:45

    POL-NE: Diebe stehlen Pakete - Ermittler suchen Absender und Empfänger

    Neuss (ots) - Diebe sind auf bislang unbekannte Art und Weise am Sonntag (01.02.), gegen 04:50 Uhr, in einen Kiosk mit Paketannahmestelle der Firma Hermes an der Görlitzer Straße im Hammfeld eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter etwa 20 Pakete, circa 30 Euro Wechselgeld und einen Laptop erbeutet. Anhand von Videoaufnahmen konnten drei Jugendliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren