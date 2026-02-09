Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - 14-Jähriger verletzt

Dormagen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag, 5. Februar, an einem Unfall beteiligt war.

Der Autofahrer war nach aktuellem Kenntnisstand gegen 18 Uhr auf der Weilerstraße aus Richtung Heinrich-Meising-Straße kommend unterwegs. Auf Höhe einer Engstelle missachtete er offenbar den Vorrang eines 14-Jährigen, der die Straße auf einem E-Scooter in die Gegenrichtung befuhr. Der Jugendliche konnte eine Kollision nur durch Ausweichen verhindern, dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Mehrere Zeugen sollen den Unfall beobachtet haben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ist deswegen auf der Suche nach Personen, die sachdienliche Angaben machen können.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um silbernen Mercedes mit Neusser Kennzeichen gehandelt haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Kollision oder nicht - im Falle eines Unfalls sind alle Beteiligten verpflichtet, vor Ort ihre Daten auszutauschen um die Abwicklung zu regeln. Zur Sicherheit sollte immer - vor allem, wenn Personen zu Schaden gekommen sind - die Polizeihinzugezogen werden. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfern, riskiert ein Bußgeld oder sogar den Verlust der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell