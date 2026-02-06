Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Pakete - Ermittler suchen Absender und Empfänger

Neuss (ots)

Diebe sind auf bislang unbekannte Art und Weise am Sonntag (01.02.), gegen 04:50 Uhr, in einen Kiosk mit Paketannahmestelle der Firma Hermes an der Görlitzer Straße im Hammfeld eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter etwa 20 Pakete, circa 30 Euro Wechselgeld und einen Laptop erbeutet.

Anhand von Videoaufnahmen konnten drei Jugendliche aus Dortmund im Alter von 17 und 18 Jahren als mögliche Tatverdächtige ermittelt werden. Sie hatten sich in ein Hotelzimmer an der Görlitzer Straße eingemietet, in dessen Umfeld etwa 10 bis 15 Pakete aufgefunden werden konnten.

Sämtliche Pakete waren geöffnet worden. In etwa der Hälfte der Fälle fehlt der Inhalt, in anderen Fällen konnte zurückgelassener Inhalt bislang keinem konkreten Paket zugeordnet werden.

Empfänger, die ihr Paket bislang nicht erhalten haben oder Absender, deren Paket nicht am Ziel angekommen ist, werden deswegen gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (Wag-14)

