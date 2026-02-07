PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am 07.02.2026, um 09:00 Uhr, erhielten die Polizei und die Rettungsleitstelle Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 28jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW BMW die Landstraße 116 aus Richtung Frimmersdorf in Richtung Grevenbroich. Kurz hinter der Einmündung zur K 22 fuhr dieser auf einen mit 4 Personen besetzten PKW Dacia auf, der aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Seitenstreifen der L116 stand. Durch den Zusammenstoß wurde der 28Jährige leicht verletzt. Von den 4 Insassen des PKW Dacia im Alter von 71 bis 82 Jahren wurden 2 schwer- und 2 leichtverletzt. Eine schwerverletzte Person wurde mittels Rettungshubschrauber und die 3 weiteren Insassen des PKW Dacia mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die L116 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen zur K22 und der B59 komplett gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell, aufgrund noch erforderlicher Schlepp- und Reinigungsmaßnahmen, voraussichtlich bis ca. 11:30 Uhr an. (st)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-0

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:45

    POL-NE: Diebe stehlen Pakete - Ermittler suchen Absender und Empfänger

    Neuss (ots) - Diebe sind auf bislang unbekannte Art und Weise am Sonntag (01.02.), gegen 04:50 Uhr, in einen Kiosk mit Paketannahmestelle der Firma Hermes an der Görlitzer Straße im Hammfeld eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter etwa 20 Pakete, circa 30 Euro Wechselgeld und einen Laptop erbeutet. Anhand von Videoaufnahmen konnten drei Jugendliche ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:02

    POL-NE: Autofahrerin kollidiert mit Baum

    Neuss (ots) - Eine 33 Jahre alte Frau aus Neuss ist am Donnerstag (05.02.), gegen 18:55 Uhr, mit ihrem VW Golf auf dem Grefrather Weg (K 8) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als sie möglicherweise einen internistischen Notfall erlitt und die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dritte waren an dem Unfall ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:54

    POL-NE: Autofahrer flüchtet vor der Polizei

    Grevenbroich (ots) - Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich hat sich am Donnerstag (05.02.), gegen 16:40 Uhr, einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entzogen. Eine Streifenwagenbesatzung gab dem Mann in seinem BMW auf Rheydter Straße Zeichen zum Anhalten. Die Weisungen ignorierte der Autofahrer und gab Gas. Die Fahrt führte mit teilweise deutlich überhöhter Geschwindigkeit unter anderem über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren