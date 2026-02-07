Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Grevenbroich (ots)

Am 07.02.2026, um 09:00 Uhr, erhielten die Polizei und die Rettungsleitstelle Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 28jähriger Grevenbroicher mit seinem PKW BMW die Landstraße 116 aus Richtung Frimmersdorf in Richtung Grevenbroich. Kurz hinter der Einmündung zur K 22 fuhr dieser auf einen mit 4 Personen besetzten PKW Dacia auf, der aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Seitenstreifen der L116 stand. Durch den Zusammenstoß wurde der 28Jährige leicht verletzt. Von den 4 Insassen des PKW Dacia im Alter von 71 bis 82 Jahren wurden 2 schwer- und 2 leichtverletzt. Eine schwerverletzte Person wurde mittels Rettungshubschrauber und die 3 weiteren Insassen des PKW Dacia mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die L116 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen zur K22 und der B59 komplett gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell, aufgrund noch erforderlicher Schlepp- und Reinigungsmaßnahmen, voraussichtlich bis ca. 11:30 Uhr an. (st)

