Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin kollidiert mit Baum

Neuss (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau aus Neuss ist am Donnerstag (05.02.), gegen 18:55 Uhr, mit ihrem VW Golf auf dem Grefrather Weg (K 8) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs, als sie möglicherweise einen internistischen Notfall erlitt und die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Dritte waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die schwer verletzte Neusserin wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

