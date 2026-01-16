POL-PDMT: Sachbeschädigung von Kircheninventar

Katzenelnbogen (ots) - Am Donnerstag, den 15. Januar, meldete ein Mitarbeiter eines Kfz-Ersatzteilhandels in Katzenelnbogen gegen 10:30 Uhr, dass dort soeben ein augenscheinlich stark alkoholisierter Kunde mit seinem Pkw weggefahren sei. Beamte der Polizeiinspektion Diez begaben sich unmittelbar in die Fahndung nach dem gemeldeten Pkw. Der Fahrer, ein 75-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, konnte ...

mehr