POL-PDMT: Sachbeschädigung von Kircheninventar
Bad Marienberg (ots)
Im Tatzeitraum vom 13.01.2026 / 10:30 Uhr bis zum 14.01.2026 / 17:30 kam es durch bislang unbekannte Personen zu Unfugshandlungen sowie einer Sachbeschädigung in der evangelischen Kirche in Bad Marienberg. In diesem Zusammenhang wurde eine in der Kirche positionierte Vase beschädigt sowie diverse Gegenstände wahllos in der Kirche verteilt.
Zeugenhinweise zur Tataufklärung werden erbeten!
