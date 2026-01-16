PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen/Nastätten - Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

St. Goarshausen (ots)

Am 15.01.2026 führte das Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion St. Goarshausen zusammen mit den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden Nastätten und Loreley sowie dem Team Jugendschutz der Kreisverwaltung Rhein-Lahn Kontrollen im Dienstgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hier insbesondere auf der Einhaltung der Abgabeverbote von Suchtmitteln, aber auch auf Filmen oder Computerspielen mit Freigabe ab 18 Jahren. In acht von fünfzehn Fällen konnte ein jugendlicher Testkäufer konventionelle oder elektronische Zigaretten sowie spirituosenhaltige Getränke erwerben. Sieben Verkaufsstellen verweigerten den Erwerb regelkonform. In allen Fällen wurde das Ergebnis der Testkäufe dem Personal und den verantwortlichen Stellen direkt mitgeteilt. Ziel dieser Testkäufe ist die Prävention und die Sensibilisierung der Verkaufsstellen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Eine Fortführung der Kontrollen ist geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 15:21

    POL-PDMT: Birlenbach. Suche nach Unfallverursacher

    Birlenbach (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 13. Januar, und Donnerstag, 15. Januar, einen Schilderträger mit mehreren Wegweiserschildern auf der Landesstraße 318 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 31(Richtung Fachingen/Zentrale Sportanlage) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:44

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig!

    Hachenburg (ots) - Am 15.01.2025 / 10:00 Uhr kam es auf der Graf-Heinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. In diesem Zusammenhang bog der Unfallverursacher von der Graf-Heinrich-Straße nach links auf die Nisterstraße ab, ohne jedoch der zunächst vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Fahrzeug an die sich im Abbiegevorgang befindliche Geschädigte und streifte ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 04:42

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Vollbrand eines Fachwerkhauses

    Reichenberg (ots) - Die Feuerwehr lässt das Brandobjekt bis zum nächsten Morgen kontrolliert abbrennen. Eine Scheune daneben wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der einzige Bewohner des Hauses wurde doch leicht verletzt und kam mit einer Rauchintoxikation in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Die durch Reichenberg führende K90 ist derzeit voll gesperrt, da die Feuerwehr eine Wasserzufuhr gewährleisten muss. ...

    mehr
