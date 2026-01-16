Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. Betrunken mit Pkw unterwegs

Katzenelnbogen (ots)

Am Donnerstag, den 15. Januar, meldete ein Mitarbeiter eines Kfz-Ersatzteilhandels in Katzenelnbogen gegen 10:30 Uhr, dass dort soeben ein augenscheinlich stark alkoholisierter Kunde mit seinem Pkw weggefahren sei. Beamte der Polizeiinspektion Diez begaben sich unmittelbar in die Fahndung nach dem gemeldeten Pkw. Der Fahrer, ein 75-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

