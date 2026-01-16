PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Katzenelnbogen. Betrunken mit Pkw unterwegs

Katzenelnbogen (ots)

Am Donnerstag, den 15. Januar, meldete ein Mitarbeiter eines Kfz-Ersatzteilhandels in Katzenelnbogen gegen 10:30 Uhr, dass dort soeben ein augenscheinlich stark alkoholisierter Kunde mit seinem Pkw weggefahren sei. Beamte der Polizeiinspektion Diez begaben sich unmittelbar in die Fahndung nach dem gemeldeten Pkw. Der Fahrer, ein 75-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, konnte schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,37 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 07:01

    POL-PDMT: St. Goarshausen/Nastätten - Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

    St. Goarshausen (ots) - Am 15.01.2026 führte das Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion St. Goarshausen zusammen mit den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden Nastätten und Loreley sowie dem Team Jugendschutz der Kreisverwaltung Rhein-Lahn Kontrollen im Dienstgebiet durch. Der Schwerpunkt lag hier insbesondere ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 15:21

    POL-PDMT: Birlenbach. Suche nach Unfallverursacher

    Birlenbach (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 13. Januar, und Donnerstag, 15. Januar, einen Schilderträger mit mehreren Wegweiserschildern auf der Landesstraße 318 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 31(Richtung Fachingen/Zentrale Sportanlage) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:44

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig!

    Hachenburg (ots) - Am 15.01.2025 / 10:00 Uhr kam es auf der Graf-Heinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. In diesem Zusammenhang bog der Unfallverursacher von der Graf-Heinrich-Straße nach links auf die Nisterstraße ab, ohne jedoch der zunächst vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Fahrzeug an die sich im Abbiegevorgang befindliche Geschädigte und streifte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren