POL-PDMT: Birlenbach. Suche nach Unfallverursacher
Birlenbach (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 13. Januar, und Donnerstag, 15. Januar, einen Schilderträger mit mehreren Wegweiserschildern auf der Landesstraße 318 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 31(Richtung Fachingen/Zentrale Sportanlage) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.
