PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach. Suche nach Unfallverursacher

Birlenbach (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 13. Januar, und Donnerstag, 15. Januar, einen Schilderträger mit mehreren Wegweiserschildern auf der Landesstraße 318 im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 31(Richtung Fachingen/Zentrale Sportanlage) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
Tel.: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 12:44

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig!

    Hachenburg (ots) - Am 15.01.2025 / 10:00 Uhr kam es auf der Graf-Heinrich-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. In diesem Zusammenhang bog der Unfallverursacher von der Graf-Heinrich-Straße nach links auf die Nisterstraße ab, ohne jedoch der zunächst vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Beim Abbiegen geriet er mit seinem Fahrzeug an die sich im Abbiegevorgang befindliche Geschädigte und streifte ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 04:42

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung zum Vollbrand eines Fachwerkhauses

    Reichenberg (ots) - Die Feuerwehr lässt das Brandobjekt bis zum nächsten Morgen kontrolliert abbrennen. Eine Scheune daneben wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der einzige Bewohner des Hauses wurde doch leicht verletzt und kam mit einer Rauchintoxikation in ein nächstgelegenes Krankenhaus. Die durch Reichenberg führende K90 ist derzeit voll gesperrt, da die Feuerwehr eine Wasserzufuhr gewährleisten muss. ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 01:39

    POL-PDMT: - Erstmeldung - Vollbrand eines Fachwerkhauses

    Reichenberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gg. 01:10 Uhr, ging über Notruf eine Meldung über einen Vollbrand eines Fachwerkhauses in Reichenberg ein. Derzeit sind die zahlreichen Feuerwehrkräfte am Löschen des Brandes. Die Bewohner sind unverletzt aus dem Haus. Wir bitten von aktuellen Anfragen ab zu sehen. Es wird zeitnah nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur PI St. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren