Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nehmen Sie Abstand von Vorverurteilungen und falschen Verdächtigungen - Polizei verfolgt Straftaten im Internet

Dormagen (ots)

Mit Pressemitteilung Tötungsdelikt Dormagen: Tatverdächtiger ermittelt (06.02.2026 - 10:32 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6211744) berichteten wir, dass die Beamten der Mordkommission einen Tatverdächtigen ermittelt haben.

Insbesondere in den sozialen Medien werden aktuell Diskussionen zu möglichen Mittätern geführt und Personen namentlich angeschuldigt. Die Polizei betont jedoch, dass diese Spekulationen haltlos sind, die Ermittler haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Mittäter.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Falsche Verdächtigungen und Verleumdungen, auch im Internet, sind Straftaten.

Das Internet und die Sozialen Medien sind kein rechtsfreier Raum.

Daher bitten Staatsanwaltschaft und Polizei von eben solchen Verdächtigungen und Vorverurteilungen oder sogar dem Aufruf zu Straftaten in Bezug auf etwaige Mittäter Abstand zu nehmen.

Strafrechtlich relevante Inhalte in den Sozialen Medien werden konsequent verfolgt und können juristische Folgen nach sich ziehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

