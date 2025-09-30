PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fünf Verletzte nach Zusammenstoß auf der B 278

Tann (ots)

Auf der B 278 kam es am Dienstagmorgen (30.09.), gegen 8.05 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw sowie ein Lkw beteiligt waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 40-Jährige aus Tann mit ihrem Skoda Kodiaq von Lahrbach in Richtung Hilders unterwegs. Die Frau beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Sattelzug, der von einem 57-Jährigen aus Barchfeld-Immelborn gefahren wurde, zu überholen. Als die 40-Jährige ihr entgegenkommende Fahrzeuge bemerkte, stoppte sie den Überholvorgang um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und bremste ihren Skoda stark ab. Auch eine ihr entgegenkommende 46-Jährige aus Sondheim vor der Rhön reagierte umgehend und schaffte es mit ihrem Skoda Fabia rechtzeitig zu bremsen. Nach derzeit vorliegenden Informationen konnte jedoch eine dahinter fahrende 53-jährige Honda-Fahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls waren alle Fahrzeuge in den Unfall involviert. Die 53-Jährige wurde schwer verletzt. Vier weitere Beteiligte, darunter die Skoda-Kodiaq-Fahrerin samt Mitfahrer, der Lkw-Fahrer sowie die Skoda-Fabia-Fahrerin wurden leicht verletzt. Glücklicherweise wurde entgegen erster Informationen keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Im Zuge der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die B 278 bis circa 11 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 21.000 Euro.

Hier geht's zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6128070

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

