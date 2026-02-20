PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-H: Hannover-Oststadt: Unbekannter Täter schubst und beleidigt Seniorin- Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, 19.02.2026, eine 91-jährige Seniorin nach Streitigkeiten über sein Parkverhalten geschubst und beleidigt. Die Seniorin fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete unerkannt vom Tatort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover überquerte die 91-jährige Hannoveranerin gegen 15:30 Uhr die Sedanstraße im Kreuzungsbereich zur Friesenstraße, als ihr ein haltender Pkw am Fahrbahnrand den Zugang zum Gehweg versperrte. Aufgrund der Notwendigkeit der Nutzung des abgesenkten Bordsteins in dem Bereich sprach die Frau den Beifahrer im haltenden Fahrzeug an und bat darum, den Weg freizumachen. Statt der Bitte nachzukommen, stieg der noch unbekannte Beifahrer aus, beleidigte die Seniorin und schubste sie anschließend zu Boden. Nachdem die Seniorin um Hilfe rief und Passanten herbeieilten, flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß, während der Fahrzeugführer sich mit dem Auto entfernte. Ersthelfer versorgten die Frau an Ort und Stelle und halfen ihr wieder auf. Aufgrund einer zeitverzögerten Anzeigenerstattung bei der Polizei versprachen Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg.

Der unbekannte Täter wird als ca. 1,75 Meter großer Mann und ca. 40 bis 45 Jahre alte beschrieben. Er sei mit einem dunklen Mantel bekleidet gewesen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen kleinen Pkw in dunkler Farbe. Mutmaßlich hatte es ein Hamburger Kennzeichen.

Die Polizei Hannover sucht nun nach den aufmerksamen Ersthelfenden und Personen, die sich in den nahegelegenen Gastronomiebetrieben aufhielten oder sonst Hinweise zur Tat geben können. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Rufnummer 0511-109 2715 zu melden./ pol, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

