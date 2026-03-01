Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn, 27.0226 - 01:03.2026

Gifhorn (ots)

Auseinandersetzung an einem Schnellrestaurant - Polizei bittet um Hinweise

Eine Person leicht verletzt - Täter flüchtig

Gifhorn: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend, 27. Februar 2026, gegen 23:00 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Schnellrestaurant an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. N Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein, weshalb mehrere Streifenwagen zur Örtlichkeit entsandt wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine leicht verletzte Person angetroffen werden, welche offenbar geschlagen wurde. Diese wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und konnte anschließend selbstständig ihren Weg fortsetzen. Die mutmaßlich beteiligten Täter entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine Fahndung im Nahbereich verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss - Blutprobe angeordnet

Gifhorn: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, am 01.03.2026, gegen 01:30 Uhr, an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn, im öffentlichen Verkehrsraum stellten Polizeibeamte bei einem Pkw-Fahrer Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein vor Ort durchgeführter Urindrogenvortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt, um den genauen Wirkstoffgehalt im Blut festzustellen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Wittingen: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, auf der Kakerbecker Straße in Wittingen, am 01.03.2026, 03:18 Uhr, stellten die Beamten einem Pkw-Fahrer unter Alkoholbeeinflussung fest. Der Fahrzeugführer räumte ein, vor Fahrtantritt zwei 0,5-Liter-Biere konsumiert zu haben. Ein während der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst einen Wert von 0,78 Promille. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

