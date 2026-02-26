PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Warnung vor Betrugsmasche beim Verkauf über Kleinanzeigen

Gifhorn (ots)

Eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Gifhorn ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche im Zusammenhang mit einem Verkauf über eine Online-Kleinanzeigenplattform geworden. Die Polizei Gifhorn warnt aus aktuellem Anlass vor dieser Vorgehensweise.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 18-Jährige eine Jacke über ein Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche Interessentin. Man einigte sich schließlich auf einen Kaufpreis. Anschließend erhielt sie von der vermeintlichen Interessentin einen Link zu einem sicheren Bezahlsystem. Nach dem Anklicken des Links und der Eingabe ihrer Daten kam es jedoch zu einer unautorisierten Abbuchung von über 700 Euro von ihrem Konto. Weitere Details zum technischen Ablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

So funktioniert die Masche:

Betrügerinnen und Betrüger geben sich als Kaufinteressierte für inserierte Artikel aus. Nach einer Einigung über den Preis schlagen sie vor, über das angeblich neue oder besonders sichere Bezahlsystem der Plattform zu zahlen. Hierzu versenden sie einen Link an die Verkäuferinnen und Verkäufer.

Die verlinkte Internetseite gehört nicht zur tatsächlichen Plattform, sondern führt auf eine von den Betrügern eingerichtete Seite. Diese ist optisch kaum von der echten Website zu unterscheiden. Die Geschädigten werden aufgefordert, ihre Kontodaten einzugeben und die angebliche Verknüpfung mit ihrem Konto per TAN zu bestätigen. Mit dieser TAN wird jedoch keine Registrierung vorgenommen, sondern eine Überweisung oder Abbuchung zulasten des eigenen Kontos ausgelöst.

Die Polizei rät:

   - Klicken Sie keine Links an, die Ihnen im Zusammenhang mit 
     Kaufabwicklungen zugesandt werden.
   - Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Bezahlfunktionen der 
     jeweiligen Verkaufsplattform.
   - Geben Sie sensible Bankdaten oder TAN niemals auf externen 
     Internetseiten ein.
   - Prüfen Sie vor jeder TAN-Freigabe genau, welcher Auftrag 
     tatsächlich autorisiert wird.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Abbuchungen sofort Ihre Bank 
     und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

  • 25.02.2026 – 02:02

    POL-GF: Polizeieinsatz in Hankensbüttel

    Hankensbüttel (ots) - Am Dienstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in Hankensbüttel. Ein 50-jähriger Anwohner hatte bei einem Termin mit dem Jugendamt in seinem Wohnhaus den Mitarbeitenden eine Schusswaffe gezeigt. Die Mitarbeitenden der Behörde konnten das Haus anschließend unverletzt verlassen und verständigten die Polizei. Im Verlauf des polizeilichen Einsatzes konnte ermittelt werden, dass sich der Mann ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:26

    POL-GF: Bei Unfall schwer verletzt

    Leiferde/ Wittingen (ots) - Am gestrigen Montag kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei Meinersen zu einem Unfall auf der Hauptstraße nach Leiferde gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 10 überqueren. Dabei übersah er einen Skoda Octavia, der in Richtung Ribbesbüttel fuhr. Infolge des Zusammenstoßes ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:09

    POL-GF: Reiterin gestürzt

    Hankensbüttel (ots) - Die Polizei Wittingen wurde heute Morgen gegen 10:00 Uhr über ein gesatteltes Pferd ohne Reiterin informiert. Eine Passantin hatte das Pferd an der Kreisstraße 7, mittig zwischen Oerrel und Hankensbüttel, festgestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei näherer Betrachtung des Tiers ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieses zuvor gestürzt war und sich möglicherweise mit der Reiterin überschlagen hatte. Es musste daher davon ...

    mehr
