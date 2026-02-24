PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bei Unfall schwer verletzt

Leiferde/ Wittingen (ots)

Am gestrigen Montag kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei Meinersen zu einem Unfall auf der Hauptstraße nach Leiferde gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 10 überqueren. Dabei übersah er einen Skoda Octavia, der in Richtung Ribbesbüttel fuhr. Infolge des Zusammenstoßes prallte der 37-Jährige mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Pkw, woraufhin in dieser ein Loch entstand. Der 37-Jährige zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Durch in den Innenraum geschleuderte Glassplitter wurde der 42-jährige Fahrer des Skoda an der Hand verletzt. Auf der Rückbank des Fahrzeugs saß sein 9-jähriger Sohn, der von den Splittern im Gesicht getroffen wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda Octavia musste abgeschleppt werden.

Der zweite Unfall ereignete sich wenig später, gegen 18:30 Uhr, in Wittingen. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge wollte ein 19-Jähriger mit seinem Skoda Fabia von der Knesebecker Straße nach links auf den Hindenburgwall abbiegen. Dabei übersah er eine Gruppe von drei Mädchen, die die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überquerten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einer 13-Jährigen aus der Gruppe. Das Mädchen schlug infolge des Zusammenstoßes mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Er konnte seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:09

    POL-GF: Reiterin gestürzt

    Hankensbüttel (ots) - Die Polizei Wittingen wurde heute Morgen gegen 10:00 Uhr über ein gesatteltes Pferd ohne Reiterin informiert. Eine Passantin hatte das Pferd an der Kreisstraße 7, mittig zwischen Oerrel und Hankensbüttel, festgestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Bei näherer Betrachtung des Tiers ergaben sich Anhaltspunkte, dass dieses zuvor gestürzt war und sich möglicherweise mit der Reiterin überschlagen hatte. Es musste daher davon ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:04

    POL-GF: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

    Weyhausen (ots) - Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem Einbruch in die Christian Albinus Oberschule in Weyhausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude an der Straße "Neue Straße" ein, nachdem sie ein Fenster beschädigt hatten. Im Inneren wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:50

    POL-GF: Ermittlungen nach Körperverletzung

    Parsau (ots) - Die Polizei Wittingen ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen 24-Jährigen. Die Beamten wurden am Samstagabend zu einer Bushaltestelle in Ahnebeck (Parsau) gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war auf der Fahrt eines Busses von Wolfsburg in Richtung Brome ein junger Mann anderen Fahrgästen aufgrund seines Verhaltens aufgefallen. Der Mann telefonierte sehr lautstark. Als ein Fahrgast ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren