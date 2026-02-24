Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bei Unfall schwer verletzt

Leiferde/ Wittingen (ots)

Am gestrigen Montag kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei Meinersen zu einem Unfall auf der Hauptstraße nach Leiferde gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 10 überqueren. Dabei übersah er einen Skoda Octavia, der in Richtung Ribbesbüttel fuhr. Infolge des Zusammenstoßes prallte der 37-Jährige mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Pkw, woraufhin in dieser ein Loch entstand. Der 37-Jährige zog sich erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Durch in den Innenraum geschleuderte Glassplitter wurde der 42-jährige Fahrer des Skoda an der Hand verletzt. Auf der Rückbank des Fahrzeugs saß sein 9-jähriger Sohn, der von den Splittern im Gesicht getroffen wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda Octavia musste abgeschleppt werden.

Der zweite Unfall ereignete sich wenig später, gegen 18:30 Uhr, in Wittingen. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge wollte ein 19-Jähriger mit seinem Skoda Fabia von der Knesebecker Straße nach links auf den Hindenburgwall abbiegen. Dabei übersah er eine Gruppe von drei Mädchen, die die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überquerten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und einer 13-Jährigen aus der Gruppe. Das Mädchen schlug infolge des Zusammenstoßes mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Er konnte seine Fahrt fortsetzen.

