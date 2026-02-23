Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Körperverletzung

Parsau (ots)

Die Polizei Wittingen ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen 24-Jährigen. Die Beamten wurden am Samstagabend zu einer Bushaltestelle in Ahnebeck (Parsau) gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war auf der Fahrt eines Busses von Wolfsburg in Richtung Brome ein junger Mann anderen Fahrgästen aufgrund seines Verhaltens aufgefallen. Der Mann telefonierte sehr lautstark. Als ein Fahrgast ihn ansprach und bat, leiser zu telefonieren, ergriff der 24-Jährige dessen Kragen und zerrte daran. Ein weiterer Fahrgast, ein 60-Jähriger, konnte die beiden trennen. In der Folge richteten sich die Aggressionen des jungen Mannes auch gegen den 60-Jährigen. An der nächsten Bushaltestelle, in Ahnebeck, wurde der 24-Jährige aus dem Bus gedrängt. Auch der 60-Jährige, der beim Streit eingeschritten war, verließ mit seiner Frau den Bus.

Der 24-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv, sodass es in der Folge zu einer Rangelei zwischen ihm und dem 60-Jährigen kam. Dies bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge, der sofort anhielt. Der 24-Jährige konnte in der Folge soweit beruhigt werden, dass es zu keinen weiteren Angriffen kam. Er verließ die Bushaltestelle zu Fuß, stürzte jedoch beim Klettern über einen Grundstückszaun. Dadurch zog er sich erhebliche Gesichtsverletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte ihn umgehend ins Klinikum Wolfsburg. Ein Atemalkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von über einem Promille. Der 60-Jährige und seine Frau wurden oberflächlich an den Händen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell