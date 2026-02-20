Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen - zahlreiche Verstöße festgestellt

Gifhorn (ots)

Beamte der Polizei Gifhorn haben gestern Geschwindigkeitskontrollen im Bereich sensibler Einrichtungen im Stadtgebiet von Gifhorn durchgeführt. Kontrolliert wurde vor einer Kindertagesstätte am Lehmweg sowie vor der Lebenshilfe in der Bruno-Kuhn-Straße. An beiden Örtlichkeiten gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Die Messungen am Lehmweg dauerten 90 Minuten. In diesem Zeitraum passierten 214 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden 69 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 68 km/h und damit mehr als doppelt so hoch wie erlaubt. Zudem kam es bei der Messung zu einer Besonderheit: Ein Audi wurde innerhalb von vier Minuten zweimal erfasst - zunächst mit 53 km/h, kurz darauf mit 37 km/h.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte für 60 Minuten in der Bruno-Kuhn-Straße. Hier wurden insgesamt 55 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 56 km/h.

Gerade vor Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten oder Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf ist besondere Rücksichtnahme erforderlich. Überhöhte Geschwindigkeit verlängert den Bremsweg erheblich und erhöht das Risiko schwerer Unfallfolgen. Die Polizeiinspektion Gifhorn wird daher auch künftig Geschwindigkeitskontrollen im Bereich solcher sensiblen Einrichtungen durchführen.

