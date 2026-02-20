PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschwindigkeitskontrollen - zahlreiche Verstöße festgestellt

Gifhorn (ots)

Beamte der Polizei Gifhorn haben gestern Geschwindigkeitskontrollen im Bereich sensibler Einrichtungen im Stadtgebiet von Gifhorn durchgeführt. Kontrolliert wurde vor einer Kindertagesstätte am Lehmweg sowie vor der Lebenshilfe in der Bruno-Kuhn-Straße. An beiden Örtlichkeiten gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Die Messungen am Lehmweg dauerten 90 Minuten. In diesem Zeitraum passierten 214 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Dabei wurden 69 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 68 km/h und damit mehr als doppelt so hoch wie erlaubt. Zudem kam es bei der Messung zu einer Besonderheit: Ein Audi wurde innerhalb von vier Minuten zweimal erfasst - zunächst mit 53 km/h, kurz darauf mit 37 km/h.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte für 60 Minuten in der Bruno-Kuhn-Straße. Hier wurden insgesamt 55 Geschwindigkeitsverstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 56 km/h.

Gerade vor Einrichtungen wie beispielsweise Kindertagesstätten oder Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf ist besondere Rücksichtnahme erforderlich. Überhöhte Geschwindigkeit verlängert den Bremsweg erheblich und erhöht das Risiko schwerer Unfallfolgen. Die Polizeiinspektion Gifhorn wird daher auch künftig Geschwindigkeitskontrollen im Bereich solcher sensiblen Einrichtungen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:35

    POL-GF: Schulbus verunfallt - Kinder bleiben unverletzt

    Ehra (ots) - Am Morgen des heutigen Freitags kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge fuhr der Kleinbus von Ehra in Richtung Voitze. Gegen 08:10 Uhr kam er dabei kurz hinter dem Ortsausgang von Ehra aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum seitlich gegen einen Baum. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:33

    POL-GF: Polizeieinsatz in der Fußgängerzone

    Gifhorn (ots) - Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am frühen Abend des gestrigen Mittwochs in der Fußgängerzone von Gifhorn. Gegen 17:20 Uhr wurde der Polizei über den Notruf gemeldet, dass soeben ein Mann ein Kind in einem Geschäft geschlagen habe. Der Mann habe das Geschäft verlassen wollen, sei jedoch von einem Mitarbeiter daran gehindert worden. Unmittelbar nach Eingang der Meldung eilten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:04

    POL-GF: "Hallo Papa..." - Betrüger erfolgreich

    LK Gifhorn (ots) - Die Polizei Wittingen ermittelt nach einem Betrug, bei dem ein Mann aus dem Gifhorner Nordkreis um mehr als 1.000 Euro betrogen wurde. Vor dieser Masche warnt die Polizei seit langer Zeit. Der aktuelle Fall zeigt jedoch, dass Täterinnen und Täter trotz aktiver Präventionsarbeit nicht von der Masche ablassen und sogar erfolgreich sind. Gemeint ist die sog. "WhatsApp-Falle", bei der Betrüger über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren