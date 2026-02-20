PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schulbus verunfallt - Kinder bleiben unverletzt

Ehra (ots)

Am Morgen des heutigen Freitags kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge fuhr der Kleinbus von Ehra in Richtung Voitze. Gegen 08:10 Uhr kam er dabei kurz hinter dem Ortsausgang von Ehra aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum seitlich gegen einen Baum. Im Straßengraben kam der Kleinbus zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem 36-jährigen Fahrer drei Schulkinder im Alter von 6 und 7 Jahren. Die Kinder blieben unverletzt und wurden durch die alarmierte Feuerwehr ins Gerätehaus Ehra gebracht. Dort wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Der Fahrer blieb entgegen erster Informationen ebenfalls unverletzt. Eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit beim 36-Jährigen konnte ausgeschlossen werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Der Schulbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:33

    POL-GF: Polizeieinsatz in der Fußgängerzone

    Gifhorn (ots) - Zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz kam es am frühen Abend des gestrigen Mittwochs in der Fußgängerzone von Gifhorn. Gegen 17:20 Uhr wurde der Polizei über den Notruf gemeldet, dass soeben ein Mann ein Kind in einem Geschäft geschlagen habe. Der Mann habe das Geschäft verlassen wollen, sei jedoch von einem Mitarbeiter daran gehindert worden. Unmittelbar nach Eingang der Meldung eilten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:04

    POL-GF: "Hallo Papa..." - Betrüger erfolgreich

    LK Gifhorn (ots) - Die Polizei Wittingen ermittelt nach einem Betrug, bei dem ein Mann aus dem Gifhorner Nordkreis um mehr als 1.000 Euro betrogen wurde. Vor dieser Masche warnt die Polizei seit langer Zeit. Der aktuelle Fall zeigt jedoch, dass Täterinnen und Täter trotz aktiver Präventionsarbeit nicht von der Masche ablassen und sogar erfolgreich sind. Gemeint ist die sog. "WhatsApp-Falle", bei der Betrüger über ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:06

    POL-GF: Ermittlungsverfahren eingeleitet

    Ummern/ Groß Oesingen (ots) - Die Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt derzeit in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Am Montag dieser Woche sowie am heutigen Mittwoch wurden entsprechende Strafanzeigen bei der Polizei erstattet. In beiden Fällen wurden Katzen durch Drahtschlingen verletzt. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. In die Schlingen gerieten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren