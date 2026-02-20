Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schulbus verunfallt - Kinder bleiben unverletzt

Ehra (ots)

Am Morgen des heutigen Freitags kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Schulbus beteiligt war. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge fuhr der Kleinbus von Ehra in Richtung Voitze. Gegen 08:10 Uhr kam er dabei kurz hinter dem Ortsausgang von Ehra aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum seitlich gegen einen Baum. Im Straßengraben kam der Kleinbus zum Stillstand.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem 36-jährigen Fahrer drei Schulkinder im Alter von 6 und 7 Jahren. Die Kinder blieben unverletzt und wurden durch die alarmierte Feuerwehr ins Gerätehaus Ehra gebracht. Dort wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Der Fahrer blieb entgegen erster Informationen ebenfalls unverletzt. Eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit beim 36-Jährigen konnte ausgeschlossen werden. Die Unfallursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Der Schulbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeifließen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell