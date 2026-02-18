Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Ummern/ Groß Oesingen (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt derzeit in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Am Montag dieser Woche sowie am heutigen Mittwoch wurden entsprechende Strafanzeigen bei der Polizei erstattet. In beiden Fällen wurden Katzen durch Drahtschlingen verletzt. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

In die Schlingen gerieten die beiden Freigängerkatzen nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Ortschaften Ummern und Groß Oesingen. Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass sich der Bereich der Tatorte im Umfeld der genannten Ortschaften befindet.

Die Halter von freilaufenden Katzen werden gebeten, die Tiere auf Verletzungen zu prüfen. Zeugen werden gebeten, sich bei Beobachtungen von verdächtigen Handlungen bei der Polizei Gifhorn zu melden, Telefon: 05371 980-0.

