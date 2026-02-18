PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Ummern/ Groß Oesingen (ots)

Die Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt derzeit in zwei Fällen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Am Montag dieser Woche sowie am heutigen Mittwoch wurden entsprechende Strafanzeigen bei der Polizei erstattet. In beiden Fällen wurden Katzen durch Drahtschlingen verletzt. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn.

In die Schlingen gerieten die beiden Freigängerkatzen nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Ortschaften Ummern und Groß Oesingen. Nach derzeitigem Stand ist nicht auszuschließen, dass sich der Bereich der Tatorte im Umfeld der genannten Ortschaften befindet.

Die Halter von freilaufenden Katzen werden gebeten, die Tiere auf Verletzungen zu prüfen. Zeugen werden gebeten, sich bei Beobachtungen von verdächtigen Handlungen bei der Polizei Gifhorn zu melden, Telefon: 05371 980-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:29

    POL-GF: Glätteunfall sorgt für Sperrung

    Neubokel (ots) - Auf der Bundesstraße 188 kam es heute Morgen gegen 09:55 Uhr zu einem Unfall. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lkw in Richtung Hannover. Zwischen der Abfahrt nach Neubokel und dem nahen Pendlerparkplatz geriet das Gespann auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Die Zugmaschine kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, der Auflieger stellte sich quer ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:58

    POL-GF: Verkehrsunfall an Unfallhäufungsstelle

    Wesendorf (ots) - An der Kreuzung der Bundesstraße 4 und der Landesstraße 284 kam es heute Morgen gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Bei der Kreuzung handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Wesendorf zufolge fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Skoda Fabia von Ummern aus kommend auf die Kreuzung zu. Mit dem Fahrtziel Wesendorf wollte sie die Kreuzung überqueren. Dabei ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:32

    POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Gifhorn (ots) - Zu einem Unfall auf einem Parkplatz wurde am frühen Freitagnachmittag die Polizei Gifhorn gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Skoda Fabia auf der Suche nach einer freien Parkbox auf dem Parkplatz des Kauflands am Eyßelheideweg. Hinter ihr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz C 300. Die Frau hielt, als sie eine freie Lücke entdeckte, an; der 28-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren