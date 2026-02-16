Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall an Unfallhäufungsstelle

Wesendorf (ots)

An der Kreuzung der Bundesstraße 4 und der Landesstraße 284 kam es heute Morgen gegen 09:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Bei der Kreuzung handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Wesendorf zufolge fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Skoda Fabia von Ummern aus kommend auf die Kreuzung zu. Mit dem Fahrtziel Wesendorf wollte sie die Kreuzung überqueren. Dabei übersah sie einen Volkswagen ID.7, der von Gifhorn aus kommend in Richtung Norden fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 58-Jährige sowie der Fahrer des ID.7, ein 33-Jähriger, wurden leicht verletzt. Beide wurden durch alarmierte Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der Verkehr mit leichten Einschränkungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell