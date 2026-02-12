Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtgebiet Gifhorn. Am gestrigen Mittwoch betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück an der Kurt-Schumacher-Straße. Sie begaben sich zur rückwärtigen Terrassentür des Einfamilienhauses und versuchten, diese gewaltsam aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass die Tatörtlichkeit ohne Eindringen in das Haus wieder verlassen wurde. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 13:00 Uhr am Mittwochnachmittag bis 20:30 Uhr am Mittwochabend.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat sowie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor und im Tatzeitraum. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell