PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtgebiet Gifhorn. Am gestrigen Mittwoch betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück an der Kurt-Schumacher-Straße. Sie begaben sich zur rückwärtigen Terrassentür des Einfamilienhauses und versuchten, diese gewaltsam aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass die Tatörtlichkeit ohne Eindringen in das Haus wieder verlassen wurde. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 13:00 Uhr am Mittwochnachmittag bis 20:30 Uhr am Mittwochabend.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat sowie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor und im Tatzeitraum. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 10:41

    POL-GF: Polizeieinsatz in Weyhausen

    Weyhausen (ots) - Am heutigen Morgen kam es in der Fallerslebener Straße in Weyhausen zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-jähriger Mann hatte sich in seiner Wohnung mit einem Messer verletzt und anschließend das Haus verlassen. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte zum Einsatzort entsandt. Noch auf dem Grundstück konnten die Beamten den Mann mit dem Messer in der Hand antreffen; er wies Verletzungen im Bereich des ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:05

    POL-GF: Pressebericht PI Gifhorn 06.02.2026, 16:00 Uhr bis 08.02.2026, 11:00 Uhr

    LK Gifhorn (ots) - 1. Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstagmittag ereignete sich gegen 12:08 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gifhorner Straße in Isenbüttel. Eine 24-Jährige beabsichtigte von der Gifhorner Straße in den Reuteranger abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:05

    POL-GF: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

    Meinersen (ots) - Nach einem Fahrraddiebstahl ermittelt die Polizei Meinersen. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 37-jähriger Mann bei der Polizei, nachdem er an einer Bushaltestelle in Meinersen das zuvor entwendete Fahrrad seiner Tochter wiedererkannt hatte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten gab der Mann an, dass das Mountainbike Anfang Januar an derselben Bushaltestelle entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren