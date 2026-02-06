Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Meinersen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl ermittelt die Polizei Meinersen. Am Donnerstagnachmittag meldete sich ein 37-jähriger Mann bei der Polizei, nachdem er an einer Bushaltestelle in Meinersen das zuvor entwendete Fahrrad seiner Tochter wiedererkannt hatte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Beamten gab der Mann an, dass das Mountainbike Anfang Januar an derselben Bushaltestelle entwendet worden sei. Anhand eindeutiger Merkmale habe er das Fahrrad zweifelsfrei als das seiner Tochter identifiziert. Diese befand sich ebenfalls vor Ort und bestätigte die Angaben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Typs BTWIN Rockrider 340, das zum Zeitpunkt des Einsatzes mit einem Schloss gesichert war. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse stellten die Beamten das Fahrrad sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell