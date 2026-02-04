PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GF: Glimpflicher Ausgang eines Baumunfalls

Ribbesbüttel (ots)

Nur leichte Verletzungen waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag auf der Kreisstraße 82 ereignete. Ein Fahrschulfahrzeug befuhr die K 82 aus Winkel kommend in Richtung Ribbesbüttel. Die 18-jährige Fahrschülerin kam dabei nach bisherigem Stand der Ermittlungen leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei einem Korrektureingriff des Fahrlehrers geriet der Volkswagen auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Durch die Kollision wurden beide Insassen leicht verletzt. Die 18-Jährige wurde mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Fahrlehrer musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrschulfahrzeug entstand nach erster Einschätzung ein wirtschaftlicher Totalschaden; es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

