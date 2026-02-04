Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hoher Schaden nach Diebstahl

Wesendorf (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Wesendorf zum Diebstahl einer Geldbörse mit anschließender Verwertungstat. Der aktuelle Fall zeigt, dass Täter bei diesem Phänomen jede noch so kleine Gelegenheit nutzen.

Eine 76-jährige Frau befand sich am Vormittag zum Einkaufen in einem Supermarkt in Wesendorf. Ihre Handtasche hatte sie an den Einkaufswagen gehängt, den Reißverschluss geschlossen und die Tasche lediglich kurzzeitig nicht im Blick, um Waren aus den Regalen zu nehmen. Als die Rentnerin an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie jedoch fest, dass ihre Geldbörse aus der nun geöffneten Handtasche entwendet worden war.

Der Täter erbeutete nicht nur das enthaltene Bargeld in Höhe von mehr als 150 Euro, sondern auch die EC-Karte der Geschädigten. Als diese die Karte nach Feststellung des Diebstahls umgehend in einer Bankfiliale sperren lassen wollte, erfuhr sie, dass bereits 700 Euro von ihrem Konto abgebucht worden waren. Sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stehend, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt wiederholt und eindringlich vor dieser Form des Diebstahls. Insbesondere ältere Menschen stehen dabei im Fokus der Täterinnen und Täter. Diese suchen mitunter gezielt Körperkontakt, etwa in Form eines "versehentlichen" Anrempelns oder Verbeidrängens. Dabei wird die Geldbörse unbemerkt entwendet. Häufig kommt es im Anschluss zu sogenannten Verwertungstaten. Gelangen Täter an die PIN, werden teils unmittelbar nach dem Diebstahl hohe Geldbeträge von den Konten der Geschädigten abgehoben. Die Polizei rät daher eindringlich, die PIN niemals auf der Karte zu vermerken oder - auch nicht in verschlüsselter Form - im Portemonnaie mitzuführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell