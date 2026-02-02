Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Über zwei Promille und uneinsichtig

Calberlah/ Wittingen (ots)

Zwei Beamte der Polizei Meine befanden sich in der Nacht zum Samstag des vergangenen Wochenendes im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Landesstraße 292 zwischen Isenbüttel und Calberlah. Dabei erkannten sie, dass ihnen ein Fahrradfahrer entgegenkam. Dessen Fahrt war sehr unsicher; das Rad geriet bei einem der Schlenker sogar auf den Fahrstreifen des Funkstreifenwagens. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Radfahrers und stoppten dessen Fahrt. Zu den beobachteten Unsicherheiten in der Fahrweise kamen noch körperliche Ausfallerscheinungen hinzu. Der 39-Jährige wollte den Grund für die Kontrolle nicht einsehen; er gab an, ohne Auffälligkeiten gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,56 Promille. Gegen den Mann wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Während dieser drückte er mehrfach sein Unverständnis über die polizeilichen Maßnahmen aus und sah sein Fehlverhalten nicht ein. Um eine erneute Fahrt zu verhindern, stellten die Beamten das Fahrrad des 39-Jährigen sicher.

Einem Ordnungswidrigkeitenverfahren muss sich hingegen ein 21-Jähriger stellen. Der Mann war am Sonntagnachmittag mit seinem Audi in Wittingen unterwegs, als ihn Beamte der Polizei Wittingen im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell