Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Gamsen

Gifhorn (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus. Es werden Zeugen gesucht.

Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Wohnhauses im Sonnenblumenweg im Gifhorner Ortsteil Gamsen auf. Im Haus durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten sie Münzen und verließen den Tatort unerkannt. Zur Tat kam es am Samstag, dem 31.01.2026, zwischen 14:30 Uhr und 22:00 Uhr.

Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor oder während des Tatzeitraums nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

