Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sassenburg (ots)

Auf der Bundesstraße 188 bei Westerbeck kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Pkw. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Westerbeck zufolge fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Volkswagen Golf in Richtung Gifhorn. Gegen 15:15 Uhr wollte er hinter der Abfahrt zur Biogasanlage wenden und verlangsamte dazu die Fahrt. Zwei dahinterfahrende Autos verlangsamten ebenfalls die Fahrt. Einem 37-Jährigen, der mit seinem VW Up! dahinter fuhr, gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr auf das Heck des Fiat vor ihm auf. Auf das Heck des Up! fuhr wiederum ein Seat Ateca auf. Dessen 43-jährige Fahrerin hatte das Bremsen des Volkswagen zu spät wahrgenommen und konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Beschädigungen, die jeweiligen Fahrten konnten nach der Unfallaufnahme fortgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

