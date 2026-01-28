Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Batterie leer - Auffahrunfall auf der B4

Gifhorn (ots)

Auf der Bundesstraße 4 bei Gifhorn kam es gestern am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Gifhorn zufolge fuhr ein 19-Jähriger mit einem Streetscooter, einem Lieferfahrzeug der Deutschen Post mit Elektroantrieb, im zweispurigen Bereich der B4 in Richtung Norden. Aufgrund einer entleerten Batterie musste er die Fahrt abbrechen und blieb auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stehen. Das stehende Fahrzeug übersah ein 35-Jähriger, der mit seinem Honda Insight ebenfalls in Richtung Norden fuhr. Er prallte auf das Heck des Postautos. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer, die alleinige Insassen waren, leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 17:10 Uhr. Für die Unfallaufnahme war es erforderlich, die beiden Fahrspuren in Richtung Norden zu sperren, der Verkehr wurde ab- bzw. umgeleitet. Gegen 18:25 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle auf einem der beiden Fahrstreifen vorbeigeleitet werden, gegen 18:40 Uhr war die Strecke wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell