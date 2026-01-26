Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Untersuchungshaft nach Diebstahl - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Gifhorn (ots)

Ermittlungserfolg für die Staatsanwaltschaft Hildesheim und die Polizeiinspektion Gifhorn: Nach einem räuberischen Diebstahl wurde für vier Frauen die Untersuchungshaft angeordnet. Am Samstagnachmittag rief der Marktleiter eines Supermarkts aus der Gifhorner Südstadt den Polizeinotruf. Er berichtete von einem Ladendiebstahl, zu dem es soeben gekommen sei. Er habe noch eine Tür des Fluchtfahrzeugs blockiert, sei aber zur Seite gestoßen worden. Umgehend nach Eingang dieser Meldung wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizei Gifhorn in die Fahndung nach dem flüchtigen Audi entsandt. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug wenig später auf der Wolfsburger Straße in Gifhorn feststellen und stoppen. Weitere Kräfte wurden zur Kontrolle hinzugezogen. Im Fahrzeug befanden sich vier Frauen, denen der Vorwurf des räuberischen Diebstahls gemacht wurde. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sicher. Darunter befanden sich hochwertige Süßigkeiten, Kosmetika und Haushaltsmittel. Am genutzten Audi waren zudem nicht mehr gültige Kurzzeitkennzeichen angebracht, für das Fahrzeug bestand somit kein Versicherungsschutz.

Die Frauen wurden noch am Kontrollort festgenommen und zur Polizeidienststelle in Gifhorn verbracht. Die akribischen Ermittlungen übernahm ab diesem Zeitpunkt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es stellte sich heraus, dass das sichergestellte Diebesgut einen Wert von mehr als 1.000 Euro hatte und aus mindestens drei Supermärkten im Stadtgebiet von Gifhorn stammt.

Für die vier tatverdächtigen Frauen im Alter von 26, 28, 32 und 46 Jahren beantragte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am 25.01.2026 vor dem Amtsgericht Gifhorn einen Untersuchungshaftbefehl. Diesem wurde antragsgemäß stattgegeben. Die Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell