POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn 23.-25.01.2026

Am Freitag, gegen 21:40 Uhr, kommt es an der Sporthalle der IGS Sassenburg zu einer Sachbeschädigung. Hier wurde durch den, oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe eingeworfen. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich, nimmt die Polizei in Westerbeck unter der Telefonnummer 05371/93829-0 entgegen.

Samstagnacht kam es in der Ortschaft Lagesbüttel zum Diebstahl von insgesamt 10 Weidenpanels. Diese standen auf einem Waldgrundstück des Geschädigten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt. Wer Hinweise zum Verbleib der Panels machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Meine unter 005304/9113-0

Am Samstagvormittag wurde eine stationäre Kontrollstelle auf der Bundesstraße 4 in Höhe des Wertstoffhofes Ausbüttel eingerichtet. Hier wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten 30 Fahrzeuge kontrolliert. Im Zuge dessen wurden 10 Gurtverstöße geahndet, ein Baby war nicht gesichert, lichttechnische Einrichtung waren defekt, Warndreiecke, Warnwesten und Führerscheine wurden nicht mitgeführt. Auf die Fahrzeugführer kommt nun ein Verwarn- und / oder Bußgeld zu.

Ebenfalls am Samstag um 10:00 Uhr, konnte ein Pkw in der Gifhorner Innenstadt angehalten werden, welcher ohne Versicherungsschutz am Straßenverkehr teilnahm. Dem 33-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 13:20 Uhr wurde ein 25-jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den Betroffenen wartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

