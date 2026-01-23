Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Unfall, zu dem es bereits am 19.01.2026 kam. Am Nachmittag, gegen 15:40 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei. Sie hatte soeben einen Unfall beobachtet. Auf der Bundesstraße 188, in Höhe der Brücke des Ährenwegs und somit kurz vor der Christinenstiftkreuzung habe ein Renault ein anderes Fahrzeug, einen Mercedes, touchiert. An der Ampel sei der Fahrer des Mercedes ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet, sei dann aber weitergefahren. Da die Unfallverursacherin, ohne vorher auszusteigen, in eine andere Richtung weitergefahren sei, habe die Zeugin sie verfolgt. Die Beamten trafen den Renault und dessen 44-jährige Fahrerin in Gamsen an. Das Fahrzeug wies entsprechende Beschädigungen auf. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen meldete sich der Fahrer des Mercedes bislang nicht bei der Polizei. Er wird als Geschädigter zu den Unfallermittlungen gesucht. Bei seinem Auto soll es sich um eine schwarze Mercedes A-Klasse gehandelt haben. Hinweise zum Geschädigten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

