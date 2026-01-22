Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Crossover - musikalische Brückenbauer Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen

Am 05. März 2026 wird die Stadthalle Gifhorn zum Treffpunkt für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber - und für Menschen, die mit ihrem Konzertbesuch zugleich Gutes tun möchten. Die Polizeiinspektion Gifhorn lädt zu einem besonderen Benefizkonzert ein, bei dem musikalische Vielfalt und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen.

Der Erlös des Abends kommt dem Weißen Ring e. V. in Gifhorn zugute. Der Verein leistet seit vielen Jahren unverzichtbare Arbeit für Opfer von Straftaten: Er bietet menschliche Zuwendung, praktische Hilfe und Unterstützung in oft schwierigen Lebenssituationen. Mit dem Besuch dieses Konzerts setzen die Gäste ein Zeichen der Solidarität und tragen dazu bei, dass diese wichtige Arbeit vor Ort fortgeführt werden kann.

Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung von Martin Spahr. Unter dem Titel "Crossover - musikalische Brückenbauer" nimmt das Ensemble sein Publikum mit auf eine faszinierende Klangreise über stilistische Grenzen hinweg. Klassik trifft auf Jazz, Pop begegnet Weltmusik - scheinbar getrennte musikalische Welten treten in einen spannenden Dialog.

Im Zentrum des Programms stehen kreative Grenzgänge: bekannte Werke erscheinen in neuer Gestalt, Stile verschmelzen, Traditionelles wird in frische Klangfarben "umgetopft". Dabei blickt das Orchester auch auf Komponisten und Musiker, die schon in ihrer Zeit mutig experimentierten und musikalische Konventionen hinterfragten. So entstehen überraschende Hörerlebnisse, die zeigen, wie aus Begegnung Neues wächst.

Dieses Konzert ist mehr als ein Abend voller Musik. Es ist ein Plädoyer für Offenheit, Verbindung und gemeinsames Erleben - getragen von der Überzeugung, dass Musik Menschen zusammenbringt und Brücken bauen kann, über Generationen und Lebenswelten hinweg.

Der Eintritt zu diesem besonderen Benefizabend ist für 18 Euro erhältlich. Karten können bequem über die Konzertkasse der Stadthalle Gifhorn erworben werden. Dabei haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihren Sitzplatz individuell auszuwählen und sich so den Konzertabend ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte sichern sich die Gäste nicht nur ein hochwertiges musikalisches Erlebnis, sondern leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der wertvollen Arbeit des Weißen Rings in Gifhorn.

