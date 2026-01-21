PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sperrung nach Unfall

Wedelheine (ots)

Auf der Landesstraße 321 kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Jeep Grand Cherokee auf der Landesstraße in Richtung Westen. Er verpasste seine Abfahrt nach Wedesbüttel, fuhr anschließend über die Brücke des Mittellandkanals und wollte an der Abfahrt nach Martinsbüttel wenden, um anschließend wieder zurückzufahren. Beim erneuten Einfahren auf die Landesstraße übersah er einen Volkswagen Golf, der in Richtung Meine fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 55-jährige Fahrerin des Golfs wurde dadurch leicht verletzt und in der Folge per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-Jährige wurde zur Überprüfung auf Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden an beiden Pkw ausgegangen. Der Unfall ereignete sich gegen 06:25 Uhr. Für die medizinische Versorgung am Unfallort und die polizeiliche Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Gegen 07:15 Uhr konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeifließen, gegen 08:00 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Verkehrsmaßnahmen konnten aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

