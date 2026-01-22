PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl beobachtet - Zeuginnen handeln couragiert

Gifhorn (ots)

Aufmerksamen und zugleich couragierten Zeuginnen ist es zu verdanken, dass ein Ladendiebstahl in der Gifhorner Innenstadt schnell aufgeklärt werden konnte. Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei Gifhorn über einen kurz zuvor begangenen Diebstahl in einer Drogeriefiliale informiert. Die Zeuginnen verfolgten die Tatverdächtige.

Sofort begaben sich mehrere Beamte in die Fußgängerzone. Dort trafen sie auf die Tatverdächtige sowie mehrere Passanten; auch die Zeuginnen gaben sich zu erkennen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Zeuginnen die Tathandlungen zufällig beobachtet und die Tatverdächtige aus eigenem Antrieb verfolgt. Zeitgleich verständigten sie die Polizei.

Bei der Tatverdächtigen, einer 64-jährigen Frau, wurden Süßigkeiten, Haushaltsmittel und Bekleidungsgegenstände aus zwei unterschiedlichen Geschäften sichergestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 100 Euro.

Gegen die 64-Jährige wurden zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gifhorn bedankt sich ausdrücklich für das couragierte Handeln der Zeuginnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:27

    POL-GF: Cybersicherheit: Wachsamkeit in der digitalen Welt bleibt unerlässlich

    LK Gifhorn (ots) - Die digitale Welt ist aus dem Alltag der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken. E-Mails, Online-Marktplätze, soziale Netzwerke und digitale Bezahlmöglichkeiten erleichtern vieles - bergen jedoch auch Risiken. Cyberkriminalität betrifft längst alle Altersgruppen und wird auch künftig ein zentrales Thema bleiben. Umso wichtiger ist es, sich ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:34

    POL-GF: Sperrung nach Unfall

    Wedelheine (ots) - Auf der Landesstraße 321 kam es am heutigen Morgen zu einem Verkehrsunfall. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Jeep Grand Cherokee auf der Landesstraße in Richtung Westen. Er verpasste seine Abfahrt nach Wedesbüttel, fuhr anschließend über die Brücke des Mittellandkanals und wollte an der Abfahrt nach Martinsbüttel wenden, um anschließend wieder zurückzufahren. Beim erneuten Einfahren auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren