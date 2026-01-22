Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstahl beobachtet - Zeuginnen handeln couragiert

Gifhorn (ots)

Aufmerksamen und zugleich couragierten Zeuginnen ist es zu verdanken, dass ein Ladendiebstahl in der Gifhorner Innenstadt schnell aufgeklärt werden konnte. Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei Gifhorn über einen kurz zuvor begangenen Diebstahl in einer Drogeriefiliale informiert. Die Zeuginnen verfolgten die Tatverdächtige.

Sofort begaben sich mehrere Beamte in die Fußgängerzone. Dort trafen sie auf die Tatverdächtige sowie mehrere Passanten; auch die Zeuginnen gaben sich zu erkennen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Zeuginnen die Tathandlungen zufällig beobachtet und die Tatverdächtige aus eigenem Antrieb verfolgt. Zeitgleich verständigten sie die Polizei.

Bei der Tatverdächtigen, einer 64-jährigen Frau, wurden Süßigkeiten, Haushaltsmittel und Bekleidungsgegenstände aus zwei unterschiedlichen Geschäften sichergestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf über 100 Euro.

Gegen die 64-Jährige wurden zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gifhorn bedankt sich ausdrücklich für das couragierte Handeln der Zeuginnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell