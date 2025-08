Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche schlagen auf 22-Jährigen ein

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, dem 01.08.2025, kam es im Bereich der Schopperstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei geriet ein 22-Jähriger zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen. Hierdurch wurde er verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Obwohl Fahndungsmaßnahmen der Polizei zunächst erfolglos verliefen, konnten bis zum nächsten Tag alle Täter ermittelt werden. Hier stellte sich außerdem heraus, dass der Vorfall von der Tätergruppe selbst gefilmt worden war. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. <PS>

