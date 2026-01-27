Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fußgänger bei Parkplatzunfall verletzt

Wittingen/ Gifhorn (ots)

Die Polizei Wittingen ermittelt nach einem Verkehrsunfall, der sich gestern Mittag auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Wittingen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte eine 78-jährige Frau nach dem Einkauf rückwärts aus einer Parkbox fahren. Dabei übersah sie einen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der 55-Jährige stürzte. Da die Fahrerin die Kollision offenbar nicht bemerkt hatte, verließ sie den Parkplatz. Der Unfall war jedoch von anderen Kunden beobachtet worden. Ein Zeuge informierte die Polizei und teilte den eingesetzten Beamten das Kennzeichen der Verursacherin mit. Diese konnten die Frau anschließend an ihrer Wohnanschrift antreffen. Der 55-Jährige erlitt Verletzungen an Knie und Hüfte. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich.

Polizei sucht Geschädigten nach Unfallflucht

Zu einem weiteren Unfall sucht die Polizei Gifhorn den Geschädigten. Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am 23.01.2026 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Tiefgarage des Rathauses in Gifhorn. Eine 28-jährige Frau touchierte mit ihrem Auto einen dort geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen oder auf den Fahrer bzw. die Fahrerin des Skoda zu warten. Hinweise zum Geschädigten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

