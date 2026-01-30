Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Glätteunfälle im Kreis Gifhorn

Dannenbüttel/ Ohof (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacher die Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst hatten, kam es in der Nacht zum heutigen Freitag. Der erste Unfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr in Dannenbüttel. Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem Volkswagen T-Roc auf der Bundesstraße 188 aus Richtung Wolfsburg kommend in Richtung Gifhorn. In der Ortschaft Dannenbüttel, in einer Rechtskurve im Bereich der Straße "Zum Sportplatz", kam er den bisherigen Ermittlungen zufolge aufgrund einer den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia. Dessen 46-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Eine 14-jährige Mitfahrerin im Skoda erlitt durch den Unfall Schmerzen im Nacken. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus Gifhorn gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle zur polizeilichen Aufnahme, den rettungsdienstlichen Maßnahmen und dem Abschleppen der beteiligten Fahrzeuge für insgesamt etwa 45 Minuten voll gesperrt.

Zu dem zweiten Unfall kam es gegen 23:45 Uhr in Ohof. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Audi A4 auf der Bahnhofstraße in Richtung der Bundesstraße 214. In einer Rechtskurve geriet er auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Grundstückszaun und kam schließlich im Bereich der Einfahrt des Bahnhofsparkplatzes zum Stehen. Die Front des Audis wurde durch den Unfall nicht unerheblich beschädigt, das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Meinersen beim 24-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 0,87 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

