POL-GF: Polizeieinsatz im Klinikum Gifhorn

Gifhorn (ots)

Am Abend des vergangenen Samstags kam es im Klinikum Gifhorn zu einem Polizeieinsatz. Ein sich dort in Behandlung befindlicher Patient soll sich plötzlich gegenüber zwei Schwestern äußerst aggressiv verhalten und dabei eine Schere ergriffen haben. Das Pflegepersonal konnte das Einzelzimmer unverletzt verlassen und die Tür blockieren, bis die ersten Einsatzkräfte der Polizei im Krankenhaus eintrafen. Da auf die Ansprache durch die Einsatzkräfte seitens des Patienten keine Reaktion erfolgte, wurden weitere, in der Gesprächsführung speziell ausgebildete, Beamte angefordert. Diese übernahmen die Kommunikation mit dem 60-Jährigen. Der Mann hielt sich in einem nicht einsehbaren Bereich des Zimmers auf. Durch den Glaseinsatz in der Tür zum Patientenzimmer konnte im Verlauf des Einsatzes erkannt werden, dass sich der Mann auf das Bett zubewegte und er in diesem Moment keine gefährlichen Gegenstände in den Händen hielt. Die Einsatzkräfte öffneten daraufhin die Tür und fixierten den Mann. Aufgrund seines schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustandes verblieb er im Krankenhaus. Zu einer Gefährdung anderer Patienten kam es zu keinem Zeitpunkt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

