Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Eigentümer/in eines Fahrrads gesucht
Lingen (ots)
Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Tagen ein Fahrrad (siehe Foto) sichergestellt.
Am 10. Januar wurde ein oranges Fahrrad mit der Aufschrift "Ragos" in der Falkenstraße in Lingen aufgefunden.
Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell