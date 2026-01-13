POL-EL: Lingen - Eigentümer/in eines Fahrrads gesucht

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Die Polizei Lingen hat in den vergangenen Tagen ein Fahrrad (siehe Foto) sichergestellt.

Am 10. Januar wurde ein oranges Fahrrad mit der Aufschrift "Ragos" in der Falkenstraße in Lingen aufgefunden.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

